عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول بصناع الحياة: كتف بكتف رسالة لجميع المصريين لنتجاوز التحديات بتكاتفنا معا

كتف بكتف
كتف بكتف

قال محمد جمال مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، إن فكرة مبادرة كتف بكتف هي إحدى المبادرات الناتجة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتحالف قائم على انضمام المؤسسات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني، صاحبة التاريخ المشرف في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن هناك نحو 33 مؤسسة خيرية تعمل في العمل التنموي من سنوات، وقررت أن تنتظم في تحالف وتوسيع مساحة التنسيق، مع دور الدولة الكبير جدا لدعم العمل التنموي، بإطلاق الرئيس السيسي على عام 2022 أنه عام العمل التنموي.

 

ولفت إلى أن مبادرة كتف بكتف رسالة للأسر الأكثر احتياجا أننا جميعا نتكاتف ونقف بجوار بعضنا، وهي رسالة للمجتمع بأكمله، بأن التكاتف يمكننا تجاوز المحنة وإيصال المساعدات، وتخطي كل العقبات كما اعتادت مصر دائما تجاوز المِحن بتكاتف الشعب.

 

هناك نحو 250 ألف متطوع موسمي

 

وذكر أن هناك نحو 250 ألف متطوع موسمي، بينهم 51 ألف متطوع دائمين، وهؤلاء يقومون ببحث حالات الأسر الأولى بالرعاية، ومعرفة أي المواطنين هم المستحقين بالفعل للدعم، وهذه هي القناعة الأساسية التي قام عليها التحالف الوطني، وهي حصر الأولى بالرعاية في قاعدة بيانات ضخمة.

 

وأوضح أن التنسيق الكامل بين مؤسسات التنمية المجتمعية، تسبب في وصول المساعدات لجميع المستحقين، بعد أن كان هناك بعض المستحقين يأخذون الدعم من أكثر مؤسسة، والبعض الآخر لا يحصل على دعم.

مبادرة كتف بكتف محمد جمال الصعيد مؤسسة صناع الحياة دعم الأسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: السيدة المتزوجة تحصل على 65 ألف جنيه في هذه الحالة

طائش وغير مأمون.. حرب تصريحات بين مسئولين أمريكيين وروس بعد تحطم طائرة

إعلان جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان في المسجد الحرام

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي في مباراة ريال مدريد وليفربول

نابولي يتقدم على فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

الروس ليسوا أفغانًا.. ضابط بالجيش الأمريكي يحذر زملاءه من القتال لصالح أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ