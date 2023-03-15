عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصال الأردني: استراتيجية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية|فيديو

فيصل الشبول
فيصل الشبول

قال فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الأردني، إن الأردن كلف في الاجتماع الـ 52 لوزراء الإعلام العرب في القاهرة، بإعداد خطة استراتيجية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية وقانون استرشادي عربي.

 

وأضاف في حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش المنتدى الإعلامي العربي بالكويت، أنه قدم اليوم هذا القانون للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، وتم اعتماده بالإجماع، ويقوم القانون على حماية القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا حماية حقوق الإنسان العربي وقضايا الإسلاموفوبيا.

 

وأوضح أن القانون يعمل أيضا على حماية المجتمعات العربية من التفتت، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والشائعات والاعتداء على الخصوصية، وحماية حقوق الأطفال والنساء والفئات الأكثر تهميشًا.

 

حقوق وسائل الإعلام العربية مهدرة

 

وتابع أن هناك حقوقًا مهدرة لوسائل الإعلام العربية، جراء استيلاء وسائل التواصل الاجتماعي على سوق الإعلام في العالم العربي، وبالتالي نواجه هذه التحديات من خلال الإجماع على تبني هذه الاستراتيجية.

المنتدى الإعلامي العربي فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الأردني القاهرة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

رسالة سرية في حقيبة الملكة رانيا في زفاف ابنتها

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

أزمة جديدة تلاحق كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط: السيدة المتزوجة تحصل على 65 ألف جنيه في هذه الحالة

طائش وغير مأمون.. حرب تصريحات بين مسئولين أمريكيين وروس بعد تحطم طائرة

إعلان جدول الأئمة لصلاتي التراويح والتهجد خلال رمضان في المسجد الحرام

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي في مباراة ريال مدريد وليفربول

نابولي يتقدم على فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

الروس ليسوا أفغانًا.. ضابط بالجيش الأمريكي يحذر زملاءه من القتال لصالح أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك وموسيماني.. القصة الكاملة لعودة "الموس" وحقيقة المفاوضات بين الجانبين

بـ لوك جذاب.. المطربة وعد تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها التريند بسبب رمضان .. صور وضعت ليلى علوي في مأزق

مشروب رمضان.. طريقة تحضير الكركدية بالخطوات

فيديو

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

تغطية خاصة لـ القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ