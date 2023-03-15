وزير الاتصال الأردني: استراتيجية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية|فيديو

قال فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي الأردني، إن الأردن كلف في الاجتماع الـ 52 لوزراء الإعلام العرب في القاهرة، بإعداد خطة استراتيجية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية وقانون استرشادي عربي.

وأضاف في حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" على هامش المنتدى الإعلامي العربي بالكويت، أنه قدم اليوم هذا القانون للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، وتم اعتماده بالإجماع، ويقوم القانون على حماية القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا حماية حقوق الإنسان العربي وقضايا الإسلاموفوبيا.

وأوضح أن القانون يعمل أيضا على حماية المجتمعات العربية من التفتت، خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والشائعات والاعتداء على الخصوصية، وحماية حقوق الأطفال والنساء والفئات الأكثر تهميشًا.

حقوق وسائل الإعلام العربية مهدرة

وتابع أن هناك حقوقًا مهدرة لوسائل الإعلام العربية، جراء استيلاء وسائل التواصل الاجتماعي على سوق الإعلام في العالم العربي، وبالتالي نواجه هذه التحديات من خلال الإجماع على تبني هذه الاستراتيجية.