تحرّك أمني عاجل .. إصابة 16 شخصًا في حادث مروّع بـ 6 أكتوبر

أصيب 16 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميني باص مع أخرى نقل بطريق جمال عبدالناصر بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق جمال عبدالناصر بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميني باص مع أخرى نقل نتج عن الحادث إصابة 16 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

