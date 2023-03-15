وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لبوتين بهزيمة أوكرانيا |فيديو

قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن وزراء 50 دولة تعاهدوا على تقديم الدعم الحيوي لـ أوكرانيا.

وأضاف "ميلي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الدعم لأوكرانيا؛ لضمان تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أن الناتو ومجموعة الاتصال الدولية وأوكرانيا متحدون ضد روسيا. وتابع أن روسيا ستظل معزولة ومخزوناتها العسكرية تتراجع بسرعة، مؤكدًا أن موسكو تتكبد خسائر بشرية كبيرة في معركة باخموت.

ويرى "ميلي" أن الرئيس الروسي "بوتين" بإمكانه أن ينهي الحرب اليوم وعليه إنهاؤها.

وبدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الطائرات الروسية قامت بعمل متهور فوق البحر الأسود. وأضاف "أوستن" أن الطائرات الأمريكية المسيرة ستواصل التحليق في إطار القانون الدولي.

مواصلة تقديم الدعم لكييف

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لن يسمحوا لبوتين بهزيمة أوكرانيا، وسنواصل تقديم الدعم لكييف. وتابع أن روسيا عليها تشغيل مقاتلاتها بطريقة احترافية وآمنة، لافتًا إلى أن روسيا تريد توريط أوكرانيا في حرب استنزاف.

وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تدريب الجنود الأوكرانيين للتحكم بالأسلحة الجديدة.