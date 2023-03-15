لاعب الأهلي السابق : أقترح إبعاد الشناوي عن مباراة القطن الكاميروني

قال ماهر همام، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، إن الجيل الحالي للنادي الأهلي "رحّالة"، بسبب مشاركة النادي في العديد من البطولات.

وأضاف همام، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي أكبر الأندية داخل القارة السمراء، فهذا حال لاعبي كرة القدم داخل النادي، قائلاً« أنا بشفق عليهم ولكن هذا هو النادي الأهلي».

وواصل ماهر همام، أن بعض من لاعبي هذا الجيل الحالي للنادي الأهلي محروم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع أسرهم وأهاليهم نظراً لتعدد سفرهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، قائلاً «أنا بمثل النادي الأهلي كانه جنة في الأرض، واللي بيشتغل فيه يا بخته».

وتابع ماهر همام، أن مباراة القطن الكاميروني صعبه على النادي الأهلي، بسبب أعمار لاعبي فريق القطن، وعندهم طموح لتحقيق الفوز، بخلاف أرضية الملعب ستؤثر على لاعبي الأهلي.

وطالب ماهر همام، مشاركة على لطفي كأساسي في مباراة القطن، قائلاً «من وجهة نظري إبعاد محمد الشناوي خلال مباراة القطن، ومنح على لطفي الفرصة».



