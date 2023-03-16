هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

مع قرب بداية شهر رمضان الكريم لابد من أن نحث الأفراد على الانتباه الشديد إلى نظامهم الغذائي ، حيث إن تعطيل نظامهم الغذائي المعتاد وأنماط الأكل خلال شهر رمضان قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسيات الغذائية ، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون .

يُنصح عمومًا بتجنب أو على الأقل الحد من بعض أنواع الأطعمة خلال شهر رمضان ، مثل:

الأطعمة المقلية والدهنية مثل البطاطس المقلية والسمبوسة، تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الدهون اليومية الموصى بها والصوديوم ، لذا فإن تناولها بكثرة قد يزيد من تأثير التعب والإرهاق الناجمين عن الصيام في رمضان.

الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل المخللات، يمكن للصوديوم أن يجفف الجسم ويؤثر على قدرته على امتصاص السوائل.

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر، غالبًا ما تكون هذه الأطعمة عالية السعرات الحرارية ولكنها فقيرة في القيمة الغذائية، بينما تزود هذه الأطعمة الجسم بالطاقة الفورية ، فإن الطاقة بشكل عام تكون قصيرة العمر.

الأطعمة التي تحتوي على الشوكولاتة أو أي مصدر آخر للكافيين، الكافيين مدر للبول ويمكن أن يتسبب في فقدان الجسم للسوائل والأملاح والمعادن الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم خلال النهار.

المصدر: hindustantimes