كلمتين وبس .. اعرف إزاي تعمل إعادة تشغيل لآيفون بصوتك

يوفر نظام التشغيل iOS 16 عدد كبير من الميزات التي يمكنها منح مستخدمي هواتف آيفون أفضل تجربة ممكنة، حيث عملت آبل على تطوير ميزة المساعد الصوتي لها Siri سيري على مدار سنوات.

وقامت آبل بتطوير Siri سيري من مجرد إجراء المكالمات وإرسال الرسائل بصوت المستخدم إلى قائمة أوامر Siri ، المخفية داخل iOS 16 والتي تمكنك من استخدام صوتك لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون.

وفقا لموقع CNET فإنه بفضل نظام التشغيل iOS 16 ، فإنه إذا واجهتك أي مشكلات في أي وقت وتحتاج إلى إعادة تشغيل هاتفك بسرعة، فيمكنك القيام بذلك بصوتك فقط، من خلال هذه الطريقة.

أعد تشغيل آيفون باستخدام صوتك



قم بتمكين ميزة "Hey Siri" ، والتي تستمع باستمرار للأمر المكون من كلمتين، ويمكنك قول ما يلي لإعادة تشغيل هاتفك الآيفون :

أولاً ، قل "Hey Siri" في حالة تفعيل هاتفك باللغة الإنجليزية، أو “ يا سيري” في حالة تفعيله بالعربية.



بعد ذلك ، قل "Restart iPhone" أو "قم بإعادة تشغيل آيفون".



ثم قل "Yes" أو "نعم" عندما يطلب منك Siri التأكيد.



سيتم إعادة تشغيل هاتفك الآيفون بعد ذلك، وستحتاج إلى إدخال رمز المرور الخاص بك لإلغاء قفل شاشتك.

وإذا كنت لا تريد أن تستخدم هذه الميزة، فيمكنك دائمًا تنشيط Siri سيري بالضغط باستمرار على الزر الجانبي لمدة ثانية لإعادة تشغيل هاتفك.

كيفية إعادة تشغيل آيباد بصوتك

يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة على جهاز آيباد iPad ، ولكن ستحتاج إلى تشغيل iPadOS 16.1 على الأقل.

وفي حالة لم يتم تمكين ميزة "Hey Siri" أو "يا سيري" ، فيمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم Siri سيري، والبحث والتبديل إلى الاستماع إلى "Hey Siri" أو "يا سيري" .