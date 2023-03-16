نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان..هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

مع قرب بداية شهر رمضان الكريم لابد من أن نحث الأفراد على الانتباه الشديد إلى نظامهم الغذائي ، حيث إن تعطيل نظامهم الغذائي المعتاد وأنماط الأكل خلال شهر رمضان قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسيات الغذائية ، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون .

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع مستويات الكافيين في الدم من خلال تناول القهوة يمكن أن يساعد الأشخاص على البقاء في وضع النحافة.

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها من سعودي ايدول.

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع حلوله يتبع العديد من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على الجسم بالسلب و تعرضه للعديد من المشاكل الصحية.