نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان..هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس
مع قرب بداية شهر رمضان الكريم لابد من أن نحث الأفراد على الانتباه الشديد إلى نظامهم الغذائي ، حيث إن تعطيل نظامهم الغذائي المعتاد وأنماط الأكل خلال شهر رمضان قد يسبب بعض الانزعاج ويزيد من الحساسيات الغذائية ، خاصة عند تناول أنواع معينة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الدهون .
تناول القهوة يحميك من مرض شائع
توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع مستويات الكافيين في الدم من خلال تناول القهوة يمكن أن يساعد الأشخاص على البقاء في وضع النحافة.
بفستان لافت.. أحلام تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد
حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها من سعودي ايدول.
تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان
أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع حلوله يتبع العديد من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر على الجسم بالسلب و تعرضه للعديد من المشاكل الصحية.