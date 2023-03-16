عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدة قتيل العمرانية تروي تفاصيل الفراق القاسي: مات بسبب ذوقه.. صور

قتيل العمرانية
قتيل العمرانية

شاب في العشرينيات من عمره كان يحارب الزمن ويكد في عمله حتى يتمكن من تكوين مبلغ مالي يمكنه من خطبة الفتاة التي يحبها وفتح بيت للاستقرار به، منذ عدة ايام كان عائدا من عمله واثناء سيره في الشارع مر سائق توك توك بسرعة فدهس قدمه ما دفع الشاب للتوقف ومعاتبته بلهجة خفيفة وذوق الا انه لم يتلقى سوى عدة طعنات اردته قتيلا في الحال. 

 

الجريمة التي كانت منطقة العمرانية شاهدة عليها روت والدة المجني عليه تفاصيل بدموعها قائلة ان ابنها حسام محمد البالغ من العمر 27 عاما كان يتولى الانفاق على المنزل بعد اصابة والده بمرض مزمن وكان بارا بهما للغاية ولا يحتمل مرض اي منهما، واستطردت قائلة انه كان حلمه الزواج وتكوين اسرة صغيرة تسعد قلبه وكان يعمل ليل نهار حتى يتمكن من تحقيق حلمه الا ان القدر لم يمهله الفرصة. 

انهمرت الدموع من عين الأم المكلومة وقالت ان ابنها كان عائدا من عمله وحدثها في الهاتف ليخبرها انه اقترب من المنزل ودقائق وسيصل اليها وفور اغلاقه الهاتف تلقت اتصالا اخر لكن من شخص يخبرها ان ابنها غارقا في دمائه وسط الشارع فخرجت مهرولة تسبقها صرخاتها حتى وصلت اليه لتجده ينازع الموت على الارض بعدما تشاجر مع سائق توك توك رفض معاتبة المجني عليه له عندما دهس قدمه بعجلات التوك توك. 

قالت الأم ان ابنها ظل فترة على الارض والاهالي يخشون الاقتراب منه وانقاذه حتى صرخت كثيرا مستغيثة بمن ينجدها ويساعدها في نقله الى المستشفى حتى تقدم شاب وحمله ووضعه في سيارته واسرع به الى المستشفى الا ان كان أسلم روحه لبارئها وفارق الحياة في أحضاني. 

 

طالبت أم المجني عليه بالقصاص العاجل لابنها واعادة حقه له ومحاكمة القاتل بما يستحق. 

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة بسبب خلافات علي أولوية المرور في منطقة بالعمرانية.

 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته.

 

 

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشاب يستقل دراجه نارية، بسبب خلافات علي أولوية المرور ودهس المتهم لقدم المجني عليه. 

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العمرانية
العمرانية
عمرانية
عمرانية
زفيته لقبره والدة قتيل العمرانية قتيل العمرانية العمرانية القصاص العاجل قتل شاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

نشرة الحوادث.. لغز فيديو 30 ثانية كشف سارقي فيلا صلاح وحكاية خيانة زوج لزوجته مع حماته وقاتل 7 من أسرته ينتظر مصيره والحبس بسبب زينة رمضان

وقع ولا اترمى من فوق .. تحريات لحل لغز الجثة الطائرة ببولاق الدكرور

كان بيلعب في البلكونة.. سقوط طفل من أعلى عقار بالهرم

مريضة بالاكتئاب.. سبعينية تلقي بنفسها من الطابق الرابع في الهرم

تحريات أمنية موسّعة في العثور على جثة بفندق شهير بالهرم

محمد صلاح ليس الأول.. نجوم عالميون تعرضوا للسطو المسلح.. تعرف عليهم

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

احذر.. السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة زينة رمضان في هذه الحالة

ترشيحاتنا

ندوة شعرية تنتقد غزو أوكرانيا تقود 3 شبان روس إلى المحكمة|تفاصيل

انتظر مهلة.. سعر الذهب اليوم في مصر 16-3-2023

عدوة لـ أوروبا.. هجوم حاد في فرنسا على مسئولة ناصرت حقوق المسلمين

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يستعدون لاقتحام قبر يوسف في نابلس

أقوي من الأدوية.. وصفة هندية سهلة للتحكم في مستويات الكوليسترول

واشنطن بوست: روسيا تعاني من أزمة سكانية و"موت ديموجرافي"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان..هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان

بالأحمر الناري.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

هدايا الحكومة للمواطنين قبل رمضان| كيلو اللحمة بـ 150 جنيها| تفاصيل

كان بيصورني فيديو.. القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها وأبو بناتها يرد

فيديو

كان بيصورني فيديو.. القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها وأبو بناتها يرد

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ