والدة قتيل العمرانية تروي تفاصيل الفراق القاسي: مات بسبب ذوقه.. صور

شاب في العشرينيات من عمره كان يحارب الزمن ويكد في عمله حتى يتمكن من تكوين مبلغ مالي يمكنه من خطبة الفتاة التي يحبها وفتح بيت للاستقرار به، منذ عدة ايام كان عائدا من عمله واثناء سيره في الشارع مر سائق توك توك بسرعة فدهس قدمه ما دفع الشاب للتوقف ومعاتبته بلهجة خفيفة وذوق الا انه لم يتلقى سوى عدة طعنات اردته قتيلا في الحال.

الجريمة التي كانت منطقة العمرانية شاهدة عليها روت والدة المجني عليه تفاصيل بدموعها قائلة ان ابنها حسام محمد البالغ من العمر 27 عاما كان يتولى الانفاق على المنزل بعد اصابة والده بمرض مزمن وكان بارا بهما للغاية ولا يحتمل مرض اي منهما، واستطردت قائلة انه كان حلمه الزواج وتكوين اسرة صغيرة تسعد قلبه وكان يعمل ليل نهار حتى يتمكن من تحقيق حلمه الا ان القدر لم يمهله الفرصة.

انهمرت الدموع من عين الأم المكلومة وقالت ان ابنها كان عائدا من عمله وحدثها في الهاتف ليخبرها انه اقترب من المنزل ودقائق وسيصل اليها وفور اغلاقه الهاتف تلقت اتصالا اخر لكن من شخص يخبرها ان ابنها غارقا في دمائه وسط الشارع فخرجت مهرولة تسبقها صرخاتها حتى وصلت اليه لتجده ينازع الموت على الارض بعدما تشاجر مع سائق توك توك رفض معاتبة المجني عليه له عندما دهس قدمه بعجلات التوك توك.

قالت الأم ان ابنها ظل فترة على الارض والاهالي يخشون الاقتراب منه وانقاذه حتى صرخت كثيرا مستغيثة بمن ينجدها ويساعدها في نقله الى المستشفى حتى تقدم شاب وحمله ووضعه في سيارته واسرع به الى المستشفى الا ان كان أسلم روحه لبارئها وفارق الحياة في أحضاني.

طالبت أم المجني عليه بالقصاص العاجل لابنها واعادة حقه له ومحاكمة القاتل بما يستحق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة بسبب خلافات علي أولوية المرور في منطقة بالعمرانية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشاب يستقل دراجه نارية، بسبب خلافات علي أولوية المرور ودهس المتهم لقدم المجني عليه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العمرانية