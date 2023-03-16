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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماة وطن: اللحوم المستوردة من تشاد بلدي وسعر الكيلو 145 جنيها فقط..فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن نقوم بتربية الماشية في مراعي بتشاد ثم نقوم باستيرادها لمصر، موضحاً "القائمين علي المزارع دي مصريين .. وفيهم ناس بقالهم سنة ونص مشافوش اهلهم".

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وأضاف "محمد الجمال" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي الفضائيه، أن اللحوم المستوردة من تشاد بلدي وليست مجمدة كما يدعي البعض، مشيراً إلى أن سعرها سيكون 145 جنيها للكيلو الواحد حتي يستطيع جميع المواطنين شراؤها.

وتابع أن عمليات التنسيق سوف تكون كالتالي، أولا سيتم إستقبال 3 طيارات محملة باللحوم في مطار القاهرة وطائرات أخري تهبط في مطار أسوان وبرج العرب وسفنكس حتي يتم تغطية كافة أنحاء الجمهورية بهذه اللحوم.

اللحوم المستوردة الإنتاج الحيوانى حزب حماة الوطن شحنات اللحوم قناة سى بى سى المهندس محمد الجمال

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