عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

36 ساعة تحت الأنقاض .. شاب تركي يقرر عقد قرانه في نفس مكان وقوع الزلزال

حفل زفاف
حفل زفاف

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صور لشاب قرر عقد قرانه في تركيا وسط منطقة متضررة بسبب الزلزال الذي ضربها منذ ايام مما أضفى على الحفل ذكريات مؤلمة.

txt

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

txt

الرأفة بالحيوان..حماية الغزلان من الانقراض بطريقة مبتكرة في هذه المنطقة

واحتفل الشاب التركي محمد تكين وعروسته ديلارا كهرمان بزفافهما في منطقة ألاشهير بمدينة مانيسا غرب تركيا، المنطقة التي ضربها الزلزال وتسبب في خسائر كبيرة ووفيات عديدة.


احتفال وسط أنقاض الزلزال المدمر 
محمد تكين كان يسكن في منطقة أنطاكيا بولاية هاتاي، وهي من أكبر الولايات التي دمّرتها الزلازل منذ 6 فبراير الماضي

وكان محمد عالقا تحت الأنقاض لمدة 36 ساعة كاملة، رأى خلالها الموت بعينيه، لكن القدر كان له رأي آخر.

بعدما خرج من تحت الأنقاض ظل يسأل باستمرار عن خطيبته ديلارا كهرمان، حتى عرف أنه تم إنقاذها هي الأخرى، وقرر أخذها إلى أقاربه الذين يعيشون في ألاشهير، حيث أقيم حفل الزفاف.

كما حضرت سيلين أوكوزكو أوغلو، زوجة رئيس بلدية ألاشهير أحمد أوكزكو أوغلو، حفل الزفاف.


تضامنا مع العروسين، صرح رئيس البلدية: "أتى العروس والعريس من منطقة الزلزال إلى هنا، كي تستمر الحياة، وبينما نذرف الدموع، نشهد مثل هذه اللحظات السعيدة".


وأضاف: “أعلم جيدا أن محمد سأل أولا عن الحي الذي كانت فيه خطيبته عندما كان تحت الأنقاض، هذا ما أعطاه الله.

الزلزال عقد قرانه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنى متبعش.. تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم بمصر

رأسه بـ قرنين .. سبب مفاجئ لـ وفاة يمني عمره 140 عامًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

زوجة نجم الإسماعيلي تأسر القلوب بأناقتها .. شاهد

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

موضوعات متعلقة

ما هي أسباب الانقراضات الكبرى على كوكب الأرض

تبريد الأسفلت..تجربة جديدة بمنتجات محلية الصنع في السعودية

بحجم مدينة لندن.. انفصال جليدي عملاق ينذر بكارثة في القطب الجنوبي

جلسات علاج كيماوي.. دينا حايك تعلن تفاصيل تعافيها من سرطان الثدي

يذهبون للمدرسة بملابس السباحة..موجة حر لم تحدث منذ 100 عام في الأرجنتين

بطل صعيدي من ذوي الهمم يحقق ميدالية فضية في بطولة عالمية|خاص

تمكين المرأة.. أول فتاة سعودية تحصد جائزة رسمية في ركوب الخيل.. قصة أمل فيصل

فيسبوك تلغي 10 آلاف وظيفة.. ومارك يبرر القرار بطريقة صادمة

ترشيحاتنا

احذر التعامل معهم .. هذه الأبراج الأكثر غرورا وتباهيا بأنفسهم

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مارس 2023

36 ساعة تحت الأنقاض .. شاب تركي يقرر عقد قرانه في نفس مكان وقوع الزلزال

شوارع نتنة بأكياس الزبالة.. الفئران تغزو باريس وسط إضراب لجامعي القمامة

جيش كوريا الجنوبية يعلن حالة التأهب بعد إطلاق صاروخ من بيونج يانج

أحمد الخطيب: مصر أفضل دولة بالعالم في تصدير الموالح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

طريقة عمل قدرة قادر سريعة| مذاق لا يقاوم

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان من القهوة يوميا؟.. تأثيرات صادمة

بفستان لافت.. أحلام تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ