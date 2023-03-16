36 ساعة تحت الأنقاض .. شاب تركي يقرر عقد قرانه في نفس مكان وقوع الزلزال

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صور لشاب قرر عقد قرانه في تركيا وسط منطقة متضررة بسبب الزلزال الذي ضربها منذ ايام مما أضفى على الحفل ذكريات مؤلمة.

واحتفل الشاب التركي محمد تكين وعروسته ديلارا كهرمان بزفافهما في منطقة ألاشهير بمدينة مانيسا غرب تركيا، المنطقة التي ضربها الزلزال وتسبب في خسائر كبيرة ووفيات عديدة.



احتفال وسط أنقاض الزلزال المدمر

محمد تكين كان يسكن في منطقة أنطاكيا بولاية هاتاي، وهي من أكبر الولايات التي دمّرتها الزلازل منذ 6 فبراير الماضي

وكان محمد عالقا تحت الأنقاض لمدة 36 ساعة كاملة، رأى خلالها الموت بعينيه، لكن القدر كان له رأي آخر.

بعدما خرج من تحت الأنقاض ظل يسأل باستمرار عن خطيبته ديلارا كهرمان، حتى عرف أنه تم إنقاذها هي الأخرى، وقرر أخذها إلى أقاربه الذين يعيشون في ألاشهير، حيث أقيم حفل الزفاف.

كما حضرت سيلين أوكوزكو أوغلو، زوجة رئيس بلدية ألاشهير أحمد أوكزكو أوغلو، حفل الزفاف.



تضامنا مع العروسين، صرح رئيس البلدية: "أتى العروس والعريس من منطقة الزلزال إلى هنا، كي تستمر الحياة، وبينما نذرف الدموع، نشهد مثل هذه اللحظات السعيدة".



وأضاف: “أعلم جيدا أن محمد سأل أولا عن الحي الذي كانت فيه خطيبته عندما كان تحت الأنقاض، هذا ما أعطاه الله.