محمد عبد الواحد: ليفربول يقدم موسما كارثيا مثل الزمالك ..فيديو

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي، أن فريق ليفربول يستحق توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، بسبب مستوي الضعيف الذي يقدمه الريدز هذا الموسم.

وأضاف محمد عبد الواحد، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ليفربول يقدم أسوء موسم له مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، وأن الريدز بعيد عن تحقيق بطولة هذا الموسم، قائلاً: «ليفربول بيقدم موسم كارثي زي الزمالك».

وعن وضع فريق البنك الأهلي في الدوري هذا الموسم، قال عبد الواحد، «الفريق يقدم إداء متميز خلال المباريات الماضية ولكن كان هناك سوء حظ يعاند الفريق في بعض المباريات»، مؤكداً أن الفوز على بيراميدز سيكون بداية العودة لسلسله الانتصارات والهروب من شبح الهبوط والبقاء في بطولة الدوري.

وواصل عبد الواحد، أن سبب تراجع نتائج الفريق في الدوري هو سبب خوف بعض للاعبين من الخسارة في بعض المباريات وهو ما حدث وخسر البنك الأهلي العديد من النقاط في الدقائق الأخيرة من تلك المباريات، مؤكداً أن الخوف ناتج عن سبب وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، بخلاف غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة.