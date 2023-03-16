حرف يدوية وسباقات هجن.. السعودية تظهر تاريخا عميقا في مهرجان مدينة العلا

تظهر المملكة العربية السعودية اهتماما ملحوظا بالتراث والتاريخ في جولات ترويجية جذبت انظار دول العالم لها والتي جاء من ابرزها الاهتمام بسباقات الهجن والحرف اليدوية.





وتبرز القرية التراثية المقامة في محافظة العُلا على هامش كأس العُلا للهجن لتظهر تاريخاً عريقاً وعميقاً ومتجذراً في المدينة التي تلفت أنظار الزوار بجبالها الشاهقة وصخورها المليئة بالنقوش التاريخية التي تؤكد حضارتها وثقافتها الغارقة في التاريخ والذي يمتد لآلاف السنين.



وتضم القرية التراثية أكثر من 30 موقعاً، وقرابة 14 فعالية متنوعة، حيث صُممت القرية التراثية على جانب مضمار السباق الرئيسي للزوّار وبمساحة كبيرة للترفيه والاسترخاء، بما في ذلك المطاعم وأكشاك الطعام، وتجربة التسوق على طراز القافلة، ومقاعد قريبة من المدرج.



وتتميز القرية بالمزيد من المهرجانات والعروض الممتعة المتعلقة بالهجن وتناسب جميع الأعمار، بما في ذلك ورش الحرف اليدوية التي تصنع كل شيء من شرّابات حِبال إلى دُمَى يد الهجن، ويمكن للزوار معرفة المزيد من الحقائق المذهلة عن الهجن في مناطق الفيديو بزاوية 360 درجة.