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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الجليل: لا بد أن يستمر كولر حتى مونديال 2025

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب أن يتعاقد الأهلي مع لاعبين صغار في السن وهو لديه بطولات كبرى يشارك فيها، مشيرا إلى أن النادي تعاقد مع كريستو وحتى الآن لم يشارك مع الفريق بشكل أساسي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "يجب التعاقد مع مهاجم سوبر من أجل التتويج بالألقاب، أو النظر لقطاع الناشئين داخل النادي بدلا من ضم محترفين صغار في السن قد لا يفيدوا الفريق مستقبلا".

وأضاف: "من الخطأ أن تحرك الجماهير عبر السوشيال ميديا، إدارات الأندية، ولا أعرف لماذا تعاقد الاهلي مع سافيو فهناك لاعبين افضل منه مثل رأفت خليل".

وأكمل: "كأس العالم للأندية بعد موسمين، لذلك ارى أن كولر يستمر لأنه
مدرب مشروع ويحتاج فقط للاعبين سوبر وجهاز معاون قوي، مثل نادي صن داونز الذي يضم 32 فردا في الجهاز الفني، على سبيل المثال يتواجد عماد متعب لتدريب المهاجمين، وعلاء ميهوب لتدريب لاعبي الوسط، وهاني رمزي للدفاع، الأهلي اكبر نادٍ في افريقيا".

وواصل: "بدر رجب تلقى عرضا من نادي الاتحاد السكندري، لأن محمد مصيلحي يخطط جيدا للاستفادة من الناشئين مستقبلا، وكنت اتمنى أن يتم الاستفادة به داخل النادي الأهلي".

وأتم: "ياسين منصور وعلاء عبدالصادق كانوا سيتعاقدوا مع إمام محمدين لانتقاء المواهب، وكانت هناك خطة للتعاقد مع مدربين مميزين لتطويرهم".

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