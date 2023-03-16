موجز السوشيال: شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول.. وتعليق قوي من مهيب عبد الهادي على موقف صن داونز مع الأحمر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استغناء النادي الأهلي عن اللاعب علي معلول، عبر برنامجه على اون تايم سبورت.

وقال: “أمر عجيب جداً انتشار اخبار عن بيع علي معلول لكبر سنه وارتفاع اجره".

وأوضح أن مصدر داخل النادي أكد أن علي معلول أحد رموز الأهلي بيمثل روح الفريق وله دور كبير وحاسم خلال السنوات الاخيرة.

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على موقف صن داونز من اضاعة مباراته القادم أمام الهلال السوداني، لحرمان الأهلي من التأهل.

‏وكتب في تغريدة: “هو اللي بيفوت ماتش بيقول انا هفوت ايه السذاجة دي”.

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صوراً جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك جديد لشعرها، وظهرت من السيارة بصور سيلفي وقت الغروب، ولاق شعرها الذهبي القصير اعجاب متابعيها.