"كل نقطة بتفرق" ندوة لمياه الشرب بدمياط



أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، لحضور ختام فعاليات الأسبوع المائى الذى جاء تحت شعار " كل نقطة ..بتفرق" ، وذلك بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور اللواء خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من ممثلى الجهات المعنية..

فيما وقد جاءت تلك فعاليات الحملة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه " الموارد المائية والرى، الأزهر الشريف ، التنمية المحلية، الكنيسة ،الاوقاف ، مديريات التربية والتعليم والثقافة و الشباب والرياضة والصحة والتضامن الاجتماعي " و تم تنظيمها بقرية اللوزى بمركز كفر سعد فى الفترة من ١٠ إلى ١٥ مارس ..

وخلال تلك الفعالية نقل اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة تحيات الدكتورة منال عوض، مؤكدا على أهمية هذا الحدث الذى جاء تزامنًا مع اليوم العالمى للمياه ، التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيدا بما تضمنته من حزمة توعوية استهدفت الأطفال و الفئات العمرية المختلفة ..

وفى سياق متصل،، قدم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى درعًا تذكاريًا إلى محافظ دمياط تسلمه اللواء محمد همام، والذى تسلم أيضًا درعًا بهذه المناسبة، كما تم تكريم عدد من ممثلى الجهات المشاركة بالفعالية من المديريات المعنية ووحدة حقوق الإنسان و المجلس القومى للسكان وإدارة البيئة ..