بـ 3700 جنيه.. أفضل هاتف شاومي لمحدوي الدخل يمكنك شراؤه

يعد هاتف Xiaomi Redmi 10A من شركة شاومي الصينية من بين أرخص الهواتف الذكية المخصصة لفئة محدودي الدخل والشباب حيث يأتي الهاتف بإمكانات متميزة مع تصميم أنيق بالإضافة إلى سعر رخيص ومناسب للكثيرين.

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، بشاشة من نوع IPS LCD مقاومة للمياه والغبار قياس 6.53 بوصة، وبدقة 720 × 1640 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A، كاميرا خلفية أحادية مع مستشعر بزاوية واسعة دقة 13 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، كما تدعم مكالمات الفيديو، وفلاش LED في الخلف، وميزة HDR ، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A بمعالج من نوع Helio G25 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام، وسيوفر مساحة تخزين داخلية تبدأمن 32 جيجابايت حتى 128 جيجا بايت، كما أنها قابلة للتوسيع حتى 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A ، على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع microUSB 2.0، مع اتصال LTE مع ألوان الأزرق و الأسود والرمادي.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 700 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف من متجر لآخر .