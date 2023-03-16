حدث ليلا| مفاجأة بأسعار الذهب والدواجن والبيض بالأسواق.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم.. القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، إضافة إلى أسعار الذهب واللحوم والدواجن، وأزمة الفنانة علا غانم مع طليقها.

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الكثير من المصريين، وخاصة سعر الجرام عيار 21 في محلات الصاغة اليوم، إذ سجل سعر الجرام نحو 1940 جنيها، فينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2400 جنيه بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عند 1920 جنيها للبيع للجرام الواحد من عيار 21 ، فيما وصل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,663 جنيها بدون مصنعية للشراء.

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الخميس، مؤكدة أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ليكون الطقس غدا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشماليه الغربيه، مائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع أمطار خفيفه على مناطق من أقصى السواحل الشماليه الغربيه.

مفاجآت بأسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. تفاصيل

كد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا في معارض أهلا رمضان تخيفضات أكثر من 50%.. شركات القطاع الخاص تشارك بقوة في المعارض”.

وأضاف عبدالمنعم خليل، في تصريحات تليفزيونية، أن معرض أهلا رمضان يوفر السلع باسعار منخفضة، مضيفا أن أكثر من 400 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان



أعظم ثلاث دعوات فى القرآن.. داوم عليها كل يوم

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إنه أثناء تدبره للقرآن الكريم وقف عند 3 أدعية، قائلاً:" أظن أنهم أعظ ثلاث أدعية فى كتاب الله"، جاء ذلك فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

نفسي يبقى على قبري ناس كتير..وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

كشف تقرير نشرته فضائية “العربية”، حالة من الحزن الشديد، سيطرت على المنصات الإجتماعية في المنوفية، بعد وفاوة أم شابة بمرض السرطان.

"نيرمين"، صاحبة الـ 39 عاما ، تركت وصية مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاتها قائلة "وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي وقولوا لبعض نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرأن.

كان بيصورني فيديو.. القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها وأبو بناتها يرد

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة علا غانم، خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها مع طليقها، وتعدي الأخير عليها بالضرب، ونشوب مشادات بينهما، في الأزمة التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي.

وأصيبت علا غانم، بارتجاج فى المخ، وذلك على خلفية مشاجرتها مع زوجها التى تطورت بشكل سريع بعد قرار علا غانم برفع دعوى قضائية تطلب فيها الخلع من زوجها.

رحيل كولر حال الخروج من دوري أبطال إفريقيا..نجم الأهلي السابق يكشف الحقيقة

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة مع المدربين الذين تولوا تدريبه في السنوات الماضية وهو نفس الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق .

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لا أعتقد أن الأهلي قد يتخذ قرار برحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في حال توديع بطولة دوري أبطال إفريقيا".

شعبة الأرز : الاستيراد من الخارج هدفه كسر احتكار بعض التجار .. فيديو

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي لمد استثناء إستيراد الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي حتي مارس 2024 جيد جدا، وجاء في صالح الجميع حتى يكون هناك وفرة في هذه المنتجات للمواطنين.

انخفاض تاريخي في سعر النفط العالمي

هوت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة في ختام تعاملات يوم أمس الأربعاء لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عام وسط مخاوف من أن تؤدي أزمة الثقة في القطاع المصرفي إلى ركود وتقلص الطلب.

وعوض النفط بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق إلى جانب مؤشرات الأسهم القياسية بعد أن تعهدت الجهات التنظيمية في سويسرا بتوفير سيولة لبنك كريدي سويس.