واشنطن بوست: روسيا تعاني من أزمة سكانية و"موت ديموجرافي"

قال الكاتب الأمريكي ماكس بوت إن روسيا تعاني من أزمة سكانية ويتوقع أن يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى حلها عن طريق "غزو" الدول المجاورة عسكريا. ويوضح بوت المحاضر والمؤرخ العسكري الأمريكي في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" أن روسيا في دوامة "موت ديموجرافي".

وأشار الكاتب الأمريكي في مقاله إلى أن عدد الوفيات ظل يتجاوز كل عام عدد المواليد منذ نهاية النظام الشيوعي، وانخفض عدد السكان بنسبة 2% خلال هذه الفترة من 148.6 مليون عام 1993 إلى 145.6 مليون بداية عام 2022، بينما زاد عدد سكان أمريكا في نفس الفترة، على سبيل المقارنة، بنسبة 33%.

ونقل بوت عن زميله في "معهد أمريكان إنتربرايز نيكولاس إبرستادت" قوله إن وفيات الرجال في روسيا مرتفعة بشكل غير عادي بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية (النوبات القلبية والسكتات الدماغية وما إلى ذلك) والقتل والانتحار والحوادث، والمستويات المرتفعة من الإفراط في الشرب وإدمان المخدرات، والتي تمثل علامة على اليأس.

وقال إن روسيا فقدت في حرب أوكرانيا خلال العام الماضي ما بين 60 و70 ألف قتيل، أكثر من كل حروبها الأخرى مجتمعة منذ عام 1945، مع عدم وجود نهاية في الأفق، مضيفا أن المتوسط الحالي ​لمعدل​ القتلى من الجنود الروس شهريا هو على الأقل 25 ضعف عدد القتلى شهريا في الشيشان و35 ضعفا لقتلاهم في حرب أفغانستان.

وأضاف أن بوتين يدرك المشكلة تماما ويتحدث عنها طوال الوقت. ففي سبتمبر 2021، أعرب عن أسفه من أن عدد سكان روسيا كان يجب أن يبلغ آنذاك 500 مليون نسمة لولا خسارة الإمبراطورية الروسية بعد ثورة 1917 وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، والتي وصفها بأنها "أكبر كارثة جيوسياسية خلال قرن".

واستمر بوت يقول إن بوتين حاول عبثا استخدام جميع الطرق العادية لعكس هذا الاتجاه، من تقديم حوافز مالية للمواطنين لإنجاب المزيد من الأطفال إلى محاولة جذب المهاجرين من آسيا الوسطى.