الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" الصيني ينفذ 16 عملية إطلاق ناجحة على التوالي

قالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للمؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، إن الصاروخ الحامل "لونج مارش-11" الصيني نجح في تنفيذ 16 عملية إطلاق على التوالي.



وأضافت الأكاديمية، مُطورة الصاروخ، وفقًا لوكالة الانباء الصينية "شينخوا" اليوم/الخميس/ أن صاروخًا حاملًا من طراز "لونج مارش-11" أُطلق مساء الأربعاء حاملًا القمر الصناعي التجريبي "شييان-19" إلى الفضاء، ما يرمز إلى الإطلاق الناجح الـ16 للصاروخ منذ دخوله الخدمة في عام 2015.



ويبلغ طول الصاروخ الحامل "لونج مارش-11"، وهو مركبة إطلاق صلبة من أربع مراحل، حوالي 21 متراً، ووزنه 57.7 طن، ويصل قطره الأقصى إلى مترين.



وتم تطوير الصاروخ لإطلاق مركبة فضائية صغيرة إلى مدار شمسي متزامن ومدار أرضي منخفض، مع قدرة حمل إلى مدار شمسي متزامن يبلغ 500 كيلوجرام.

