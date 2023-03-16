بعثة روسية: الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل تحالف آخر مناهض لـ موسكو

قالت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبي، إنه من الواضح أن التكتل الأوروبي يريد القيام بمحاولة أخرى لتشكيل تحالف واسع مناهض لروسيا، وذلك بعد أن فشل الغرب في عزل روسيا في الساحة العالمية.

وجاء تعليق البعثة الروسية على قيام الاتحاد الأوروبي بتوجيه الدعوات لـ45 دولة ومنظمة دولية أخرى، إلى جانب 27 دولة عضو في الاتحاد، للمشاركة في منتدى شومان للشراكة الأمنية والدفاعية في 20 و21 مارس.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضافت البعثة الروسية "في البداية، كان الاتحاد الأوروبي واثقا من أنه سينجح في عزل روسيا في الساحة العالمية، لكن بروكسل فشلت في القيام بذلك مرة واحدة ولم يكن بإمكانها فعل ذلك أبدا، والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي يزداد حكمة ويراهن على تشكيل ائتلافات مختلفة مناهضة لروسيا تختبئ وراء أجندة موحدة مزعومة، في حين أن المجتمع السياسي الأوروبي يعتمد على نوع من القيم الديمقراطية، في هذه الحالة، فإن الأمور الأمنية هي موضع التركيز".

وتابعت "في البيئة الجيوسياسية الحالية وبالنظر إلى هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في هزيمة بلدنا استراتيجيا، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن المنتدى القادم سيركز على التهديدات الأمنية الحقيقية التي تواجه المجتمع الدولي بدلا من قضية المواجهة المصطنعة مع روسيا".

وقالت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، أمس /الأربعاء/، إن وزراء دفاع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي و45 دولة شريكة، بالإضافة إلى ممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيشاركون في المنتدى.