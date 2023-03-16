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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات المصرية لـ بلجيكا تقفز 49٪ وتسجل 661.3 مليون دولار؜ خلال 2022

صدى البلد

   كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لبلجيكا إلى 661.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 443.9 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 34.8%.


وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفضت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%.


وحول أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى بلجيكا عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في المرتبة الأولى بقيمة 199.2 مليون دولار ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 172.3 مليون دولار، ثم أسمدة بقيمة 90.8 مليون دولار، ثم ملابس بقيمة 30.7 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 26 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 22.8 مليون دولار ثم خضر ونباتات بقيمة 19.4 مليون دولار ثم فواكه بقيمة 19.1 مليون دولار ثم سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8.5 مليون دولار ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.5 مليون دولار.


أما أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من بلجيكا عام 2022، فهي حديد وصلب بقيمة 501.1 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 141.1 مليون دولار ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 118.9 مليون دولار ومنتجات الصيدلة بقيمة 83.6 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 52.7 مليون دولار ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 50.7 مليون دولار، منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 31.1 مليون دولار ثم أسمدة بقيمة 21.1 مليون دولار ثم زنك ومصنوعاته بقيمة 19 مليون دولار ثم مركبات جوية بقيمة 16.7 مليون دولار.


وبلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 547.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 246.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 121.8%.


كما سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين ببلجيكا 28.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر مليوني دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 32.5%.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الاحصاء التبادل التجاري استثمار صادرات

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