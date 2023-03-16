مدبولي يتفقد أجهزة الري المحوري بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجهزة الري المحوري التي تستخدم في ري الأراضي الزراعية الكبري بشركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

واستمع لشرح حول كيفية عملها في ري الأراضي والوقت التي تتخذه ري عدد الافدنه

ومن المقرر أن تستخدم هذه الآلات في الأراضي الصحراوية المستصلحة كما تفقد انتاج شركة السويدي في المواسير المجلفنة .



وكان قد افتتح رئيس مجلس الوزراء منذ قليل المنطقة اللوجستية لشركة مرسيدس بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

وتأتي زيارة الدكتور مصطفي مدبولي لهيئة قناة السويس في إطار متابعته للمشروعات الجارية في جميع أنحاء الجمهورية للوقوف علي نسب التنفيذ.

وتهدف مشروعات الهيئة لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.