ضبط تانكات بداخلها مواد مخدرة وتليفونات في صالة الحجاج بمطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات المحمولة في الصالة الموسمية، كما تم ضبط راكب مصري آخر بحوزته كمية من التانكات بداخلها زيت مخدر.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، استوقف عماد محروس، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوما جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من اسلام علاء، مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون تليفونات داخل حقائب الراكب.

وقام طاهر مكي، مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الموسمية، بتكليف عمرو ماهر، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما كشف عن وجود عدد من التليفونات المحمولة.

وقام إيهاب عميرة، مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من عماد محروس وعمرو ماهر، في حضور محمد سيد، من إدارة الأمن الجمركي، باستكمال التفتيش اليدوي، ما كشف عن وجود 10 تليفونات محمولة ماركة iPhone 14 promax وعشرة شواحن وسماعات.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، حيث استوقف حسام الشافعي، مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي أنكر أيضا حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من مصطفى مرسي، مأمور الجمرك، وسامح سيد، رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام جورج ألفونس، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، بتكليف أحمد عبد الواحد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما كشف عن ضبط 11 "تانك" بداخلها زيت مخدر وجهاز يستخدم في تعاطيها، وشارك في الضبط أحمد صبري عطية، مأمور الجمرك.

وأمر عبد الصادق مغاوري، مدير الإدارة الثانية بالصالة الموسمية، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 66 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر تامر قاسم، مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 67 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.