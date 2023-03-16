العسومي: تحديات الفترة الحالية تستدعي دورا أكبر للبرلمانيين عبر العمل الجماعي

اتفق البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة إطلاق عدد من المبادرات البرلمانية المشتركة، خاصة التي تهم شعوب المنطقة العربية، وعلى نحو يعزز دور البرلمانيين في التصدي للتحديات التي تواجه شعوب المنطقة ويجعلهم أقرب إليهم على أرض الواقع وأكثر تفاعلاً مع قضاياهم.

كما اتفق الجانبان على التنسيق المشترك وتبادل وجهات النظر حول ما يمكن تنفيذه من برامج مشتركة خلال الفترة القادمة، وبما يسهم في تطوير وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية والدولية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، الخميس، خلال لقاء رئيس البرلمان عادل العسومي مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، في العاصمة البحرينية "المنامة"، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث ناقشا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وسلط "العسومي"، خلال اللقاء، الضوء على الأنشطة الرئيسية التي قام بها البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة ، بهدف تعزيز دوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية، كما تناول أهم البرامج والخطط التي يعتزم البرلمان القيام بها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن البرلمان العربي شريك أساسي للاتحاد البرلماني الدولي، وحريص على تعزيز العلاقات معه على جميع المستويات وتفعيل بنود مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين.

وأضاف أن الفترة الحالية وما تشهده من تحديات معقدة ومتشابكة تستدعي أن يكون هناك دور أكبر للبرلمانيين في التصدي لها، عبر العمل الجماعي ومتعدد الأطراف.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على العلاقات القوية والمؤسسية التي تربط الاتحاد مع البرلمان العربي، مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى إطلاق مبادرات برلمانية مشتركة تخدم شعوب المنطقة العربية، ومشدداً في الوقت ذاته على حرص الاتحاد البرلماني الدولي على الانخراط في الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها البرلمان العربي، في إطار تعزيز العلاقات بين المنظمتين.

