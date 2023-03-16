مؤشر البورصة الرئيسي يعوض الخسائر والأسهم تربح 6.4 مليار جنيه

بددت البورصة المصرية خسائرها الصباحية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس جلسة نهاية الأسبوع وسط تباين أداء مؤشراتها حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 وتراجع مؤشرا إيجي إكس 70 ووإيجي إكس 100.
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بحو 6.4 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 963.2 مليار جنيه.
ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 14960 نقطة.
فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2530 نقطة وإيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3783 نقطة.
وقررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 15 شركة مقيدة لمدة 10 دقائق لتخطيها حاجز الارتفاع والانخفاض بنسبة 10%