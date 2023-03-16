تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة اليابانية لتأمين زيارة رئيس كوريا الجنوبية

شددت الشرطة اليابانية الإجراءات الأمنية في العاصمة طوكيو مع بدء رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول، زيارة رسمية لليابان تستغرق يومين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الخميس/ أنه تم نشر العديد من رجال الشرطة على طول الطرق التي سيمر بها الرئيس الكوري وحول مقر السفارة الكورية الجنوبية في طوكيو، كما يقوم ضباط على دراجات بخارية بدوريات أمنية في المناطق التي ستشهد تحركات لرئيس كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن هذه أول زيارة من نوعها لزعيم كوري جنوبي إلى اليابان منذ حوالي أربع سنوات.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول وصل إلى اليابان صباح اليوم /الخميس/؛ لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

