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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر" للألياف الضوئية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع مجموعة "هنج تونج اوبتيك إليكتريك مصر"، للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة  الصناعية الصينية "تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين" (تيدا مصر) بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

         

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من / "توني فانج"، المدير التنفيذي للشركة، أوضح خلاله أن مجموعة "هنج تونج" تعد أكبر شركة مُصنعة للألياف الضوئية وكابلات الطاقة في الصين، وتغطي مجالات أعمالها  الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى " إنترنت الأشياء"، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.

              

وأوضح رئيس الشركة أن " هنج تونج مصر للألياف " وقعت عقدا للاستقرار في منطقة التعاون " تيدا"، وهي ملتزمة ببناء أكبر مركز للبحث والتطوير لكابلات الألياف الضوئية وأكثرها تقدما وتصنيعها وتسليمها في مصر.

        

وقال / "توني فانج" إن مصنع الشركة في منطقة "تيدا" يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى تم إطلاقها في أبريل 2022، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الانتاجية له لنحو مليوني وحدة.

      

تجدر الإشارة إلى أن منطقة "تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين"، تعد منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث، باستثمارات صينية، على مساحة إجمالية ( ابتدائية وتوسعية) تبلغ نحو 7.5 كم2، وقد بدأ العمل بها من خلال المرحلة الابتدائية في عام 2009، ويصل عدد الشركات التي تم جذبها إليها 137 شركة، تنقسم إلى 57 نشاطا صناعيا، و74 خدميا، و6 أنشطة لوجستية، حيث تتنوع الصناعات الرئيسية بمنطقة " تيدا مصر" بين مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الضغط العالي والمنخفض، إلى جانب تصنيع الآلات، وفي عام 2016 بدأ العمل في المرحلة التوسعية للمنطقة من خلال العديد من الصناعات الأخرى التي أضيفت للمنطقة وتشمل سيارات ودراجات الركوب، والمنسوجات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

      

وتتنوع مجالات التصنيع التي تختص بها الشركات القائمة بمنطقة " تيدا مصر"؛ فمثلا تتخصص شركة "دايون" وهي مجموعة مؤسسات خاصة واسعة النطاق بتجميع الدراجات النارية، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى البحث والتطوير في المركبات التجارية والتصنيع، والمبيعات والخدمات والتجارة الدولية، والتطوير العقاري، بالإضافة لشركة " يان جيانج"، التي تتخصص في تصنيع المنتجات الحديثة، وشركة "كادي"، المتخصصة في الملابس والمنسوجات والأقمشة، والمواد الخام للنسيج، والتصنيع، والمعالجة، والمبيعات، والتكرير، والصباغة، فضلا عن الأقمشة القطنية والحرير، وأقمشة الألياف الكيمائية، فضلا عن البحث والتطوير التكنولوجي، وأعمال الاستيراد والتصدير.

        

كما يذكر أن "تيدا مصر" تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.
 

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