مدبولي يفتتح شركة "كادمار" للنقل الدولي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركة كادمار انترناشيونال للنقل الدولي واللوجستية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس .

واستمع مدبولي لشرح حول الشركة حيث تضم عدد العمالة المباشرة / 325 عامل وغير مباشرة ٢٥٠ عامل وتقع الشركة علي مساحة / 109 الف م2 .



وتعمل في محال لوجيستية لتداول الحاويات الفارغة والمملؤه والبضائع العامة غير خالصة الرسوم الجمركية واعمال القيمة المضافة لها و السيارات وتجهيز البضائع للتصدير و منطقة مخصصة للصناعات الغذائية بعرض التصديرالطاقة الإنتاجية السنوية / المشروع يستوعب كمرحلة اولي

عدد 5000 حاوية مكافئة و 2500 بالتة كبضائع



وكان رئيس الوزراء قد تفقد ، رئيس الوزراء، ، مصنع شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، والذي يقع بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان ، رئيس الوزراء، قد تفقد شركة ميديا ايجيبت لأجهزة المطابخ وسخانات المياه الغسالات بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستمع لشرح حول إنتاج الشركة وتطوير عملها في مصر ومساهمتها في الاقتصاد المصري وعدد فرص العمل لافتا أن التكلفة الاستثمارية ٢٥ مليون دولار.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب مثل هذه المشروعات الصناعية، وتهيئة البيئة المواتية لتوسعها وتطورها لدفع عجلة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد.

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