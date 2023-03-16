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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل بخاخة حساسية الصدر تفسد الصوم؟.. أمين الفتوى يرد

صدى البلد

هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم..  قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدواء الذى يكون مثل البخاخ طالما أنه يدخل الى جوف الإنسان فانه يفطر.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل بخاخ الكورتيزون لحساسية الصدر للأطفال أو الكبار يفطر؟»، أن هذا الدواء له جُرم فيدخل الى جوف الإنسان عن طريق الفم او الأنف فيبطل الصوم.

وأشار الى ان من كان مريضا ويستخدم هذا الدواء ولا يستطيع ان يؤجل معاد الدواء بعد الإفطار فله أن يفطر لأن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولكن عليك أن تعيد هذا اليوم بعد ذلك، أما من كان يستطيع ان يؤجل معاد الدواء لبعد الإفطار فلا حرج فى ذلك.

حكم شرب المياه أثناء أذان الفجر


وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام 

قالت دار الإفتاء بدون ابتلاع شيء منه لا يبطل الصيام، ولكن يبطل الصيام إذا وصل بعض من هذا الطعام إلى الجوف، ولكن يظل حكم تذوق الطعام أثناء الصيام مكروها، ولكن كما ذكر في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام أنه لا بأس من تذوق المرأة الصائمة الطعام في نهار رمضان.

هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم الإفتاء دار الإفتاء مبطلات الصوم

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