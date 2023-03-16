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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ويستمع للطلاب

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وخلال جولته، قام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفقد الفصول والاستماع للطلاب والمعلمين، كما تفقد معامل المدرسة.

جدير بالذكر أن أنّ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تضم عدة معامل، منها معامل كمبيوتر، ومعمل لغات، ومعمل تطبيقات (فاب لاب)،  ومعامل مخبوزات، ومعامل جزارة، ومعامل بقالة جافة، وقاعة توجيه وإرشاد وتدريب مهني وريادة أعمال، وتم تجهيز فصولها التعليمية بشاشات تعليمية ذكية لمواكبة تكنولوجيا المدارس التطبيقية. 

وتضم نموذجًـا لمحاكاة الهايبر للتدريب على العرض والتسويق، وتم تزويدها بنظام إطفاء حريق إلكتروني، وتمت تهيئة البنية الأساسية والتحتية بما يتناسب مع التنمية المستدامة والمناخ.

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