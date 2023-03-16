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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يدرس تغييرات في التشكيل أمام شباب بلوزداد الجزائري

صدى البلد

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدفع بالمغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط في التشكيل الأساسي لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا  الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشار مصدر بالجهاز الفني أن المدير الفني يدرس فكرة الدفع بأحمد بلحاج  بجوار كل من محمد أشرف "روقا" وسيف جعفر في خط الوسط، وهو ما سيتم حسمه في المران الأساسي للفريق اليوم.

 

عقد ظهر اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا  الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأخضر.

وفي نفس الوقت سيرتدي فريق شباب بلوزداد زيه التقليدي باللون الأحمر " القميص الأحمر والشورت الأحمر" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأصفر.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة  ومسؤولي نادي شباب بلوزداد.


وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني -  حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق  –أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

 

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