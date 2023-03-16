هجوم إرهابي محتمل..تحذير عاجل من النمسا و حماية مشددة لدور العبادة

أصدرت الشرطة النمساوية، اليوم الخميس، تحذيرا من تهديد إرهابي في فيينا، قالت فيه إن هناك خطرا على منشآت سورية بالعاصمة النمساوية، حسبما أفادت اسوشيتيد برس.

وجاء التحذير من احتمالية هجوم محتمل بدوافع إرهابية على الكنائس ودور العبادة الأخرى.

وقالت الشرطة في بيان لها إن تقييم جهاز الاستخبارات للتهديد الأخير يشير إلى أن التحذير يتعلق بالمنشآت السورية.

وكتبت على تويتر اليوم الخميس :”التهديد المحتمل لا يزال متصاعدا.. التدابير الأمنية الوقائية التي أمر بها لا تزال سارية… نحن على اتصال بممثلي المرافق ذات الصلة ”.

وأضافت الشرطة، اليوم الخميس، أنه ”بمجرد أن تشير التقييمات المعنية إلى تراجع التهديد سيكون بإمكاننا خفض تدابير الحماية من جانبنا”.