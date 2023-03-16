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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس يوجه بضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة لتحقيق سرعة الاستجابة في الأزمات

الرئيس السيسي يجتمع
الرئيس السيسي يجتمع بوزير الاتصالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة. 

كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التي تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشدداً على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري.

وزير الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

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