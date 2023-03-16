ميقاتي يدعو بابا الفاتيكان لزيارة لبنان ويسلمه رسالة تشرح الأوضاع بالبلاد والحلول الممكنة

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دعوة لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لزيارة لبنان، معتبرا أنها تمثل بارقة أمل للمسلمين والمسيحيين في لبنان على حد سواء، وفرصة لهم للالتفاف موحدين حول شخص قداسة البابا بمناسبة زيارته.

وأكد ميقاتي - في تصريحات عقب لقاء البابا فرنسيس في الفاتيكان - أنه سلم قداسة البابا رسالة تشرح الأوضاع في لبنان والحلول الممكنة التي يمكن للفاتيكان المساهمة في إنجاحها ، من خلال الاتصالات التي يقوم بها في المجتمع الدولي، خصوصا لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف ميقاتي أن قداسة البابا عبر خلال الاجتماع عن إيمانه الراسخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة.

كما أوضح أن اللقاء مع قداسة البابا مميز، لما يمثله من قامة روحية سامية طالما عبر عن محبته للبنان ولرسالته المميزة في الشرق كملتقى للأديان والثقافات والتلاقي بين مختلف العائلات الروحية.