مدبولي: مشروع معالجة مياه الدلتا الحديدة يساوي إنتاجه ثلاث أضعاف السد العالي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن المشروع الخاص بمعالجة مياه الدلتا الحديدة يساوي ثلاث أضعاف السد العالي مشيرا إلي أن السد العالي نفذ خلال ١٠ سنوات وهذا المشروع سوف ننهيه في ٣ سنوات فقط وهذا يوضح جهد الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات الهامة .

وأضاف مدبولي أن محطة معالجة بحر البقر و الدلتا الجديد وسربيوم يضيفوا ١٣ مليون متر مياه معالجة يوميا ونقترب من ٥ مليار متر في السنة وهذا يعادل ١٠٪؜ من حصة مصر الذي نستغلهم من نهر النيل

وأكد مدبولي أن الدولة لن تترك نقطة مياه من غير الاستفادة منها وإعادة تدويرها مرة واثنين وثلاثة للاستفادة منها في الري .

وتابع مدبولي ان حجم الاراضي التي كانت موجودة من ٤٠ سنة اصبحوا محتاجين انتاج اكثر بسبب الزيادة السكانية