فنجان قهوة | تهوّر طياريَن بالهند يهدد حياة المسافرين .. شاهد ماذا فعلا

أوقفت شركة طيران هندية خاصة اثنين من طياريها بعد تداول صورة لهما وهما يتناولان القهوة والحلويات داخل قمرة القيادة خلال منتصف الرحلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الكشف عن الحادث بعد انتشار صورة لكوب قهوة مفتوح تم وضعه على لوحة التحكم لطائرة "سبايس جيت" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت التقارير أن الطائرة كانت على ارتفاع 37 ألف قدم وقت التقاط الصورة، وأثارت الصورة غضبًا ، مما دفع الطيران الهندي إلى إصدار تحذير لشركة الطيران.

طياران يهددان حياة ركاب طائرة بكوب قهوة

وقالت شركة سبايس جيت يوم الأربعاء إنها تدرس الأمر واتخذت قرار بفصل الطيارين خارج الخدمة بسبب صورة التقطاها للقهوة بينما يقودان الطائرة.

وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة “تايمز أوف انديا”: "سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة ضدهم عند الانتهاء من التحقيق".

تسمح قواعد الطيران الهندية للطيارين وأفراد الطاقم بتناول الأطعمة والمشروبات داخل قمرة القيادة ولكن وفقًا لإرشادات صارمة. على سبيل المثال ، يجب أن تحتوي جميع الأكواب على أغطية وأن يتم حملها على صينية لتجنب الانسكاب.

وبحسب ما ورد وقع الحادث الأخير على متن طائرة متجهة من دلهي إلى مدينة جواهاتي الشمالية الشرقية في 8 مارس ، يوم مهرجان هولي الهندوسي.

أظهرت الصورة فنجان قهوة بدون غطاء يحمل شعار شركة الطيران ، وقد وُضِع بشكل خطير على رافعة انطلاق الطائرة ، بينما كان الطيارون ، الذين لم يظهروا في الصورة ، يمسكون بأيديهم معجنات مقلية تُباع في الهند.

وأثار المنشور غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث انتقد الناس الطيارين لسلوكهم المتهور.

قال خبير الطيران "موهان رانجاناثان "، الذي نشر الصورة لأول مرة على تويتر: "أقل حركة كادت تؤدي إلى انسكاب القهوة على نظام التحكم الإلكتروني، وبالتالي يدمر الجهاز هذا عمل إجرامي".