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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب غرق عبارة ومصرع 21 شخصًا .. استقالة وزير النقل الجابوني

الجابون
الجابون

أعلنت الرئاسة في الجابون اليوم الخميس استقالة وزير النقل بريس بايلات، في أعقاب حادث العبارة التي أودت بحياة 21 شخصًا على الأقل ولا يزال 16 شخصًا في عداد المفقودين.

وأفادت الرئاسة - في بيان اليوم - بأن الرئيس علي بونجو أونديمبا قبل استقالة وزير النقل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الاستقالة جاءت إثر دعوات متزايدة لرحيل وزير النقل من أقارب الضحايا وسياسيين معارضين وجماعات انتخابية منذ الحادث قبالة سواحل الجابون، فيما أوقفت الحكومة بالفعل أربعة من كبار الشخصيات داخل إدارة الشؤون البحرية التجارية والبحرية.

وأوضحت المصادر أن السلطات فتحت تحقيقين في الحادثة لكن حتى الآن، فيما قال المدعون إنه تم اعتقال بعض الأشخاص فقط.

وأعلنت السلطات الجابونية - الأسبوع الجاري - مواصلة فرق الإنقاذ جهود البحث عن الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق عبارة صغيرة الأسبوع الماضي قبالة ساحل الدولة الواقعة في وسط إفريقي.

وقال رئيس الوزراء الجابوني آلان كلود بيلي باي نزي "لم نوقف عمليات البحث، لقد واصلنا منذ اليوم الأول، بينما نتحدث، يوجد قارب في المنطقة مع فرق غطس تحدد مكان حطام العبارة".

وأوضح أن العبارة كانت تقل 161 راكبا من ليبرفيل إلى بورت جنتيل عندما غرقت الخميس الماضي بالقرب من قرية نيوني الساحلية، وأن عملية البحث مستمرة رغم اتساع مساحة منطقة العمليات.

الجابون سواحل الجابون رئيس الوزراء الجابوني

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