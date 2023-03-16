عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جدول أعماله المزدحم.. الكرملين يكشف لغز قوة بوتين بعد 22 عاما

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال السكرتير المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عند سؤاله من أين يستمد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين قوته، إن هذا لغز كان الجميع يحاول حله على مدار 22 عامًا الماضية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول المكان الذي يستمد منه بوتين قوته في جدول أعماله المزدحم: "كان الجميع يحاول حل هذا اللغز منذ 22 عاما”. 

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تواجه كل ما توقعته أن يحدث لروسيا من انكماش الاقتصاد ونقص البضائع وانهيار أسواق الخدمات.

وقال بوتين، إن قادة الأعمال الروس استطاعوا أن يحولوا النظام اللوجستي وقاموا بفتح اتجاهات جديدة للتعاون مع الشركاء النزيهين، لافتا إلى أن روسيا ستواصل تعزيز ذلك التعاون.

تصعيد التوتر .. تحذير عاجل من روسيا بشأن أسعار النفط

تحرك ضخم.. تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن "نشاط غير مسبوق" لـ روسيا

وأضاف أن الطلب الداخلي بدأ في التطور والنمو المستمر فقد تطور سوق العمل وازدادت الرواتب وتقلص التضخم وسيستمر في الانخفاض بنهاية العام الجاري إلى أقل من 4%، منوها أنه يظل أقل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إقناع أنفسهم أن اقتصادهم في حالة جيدة، خاصة وأن تلك الدول لن تتمكن من الإنتاج المطلوب دون الأسمدة المصدرة من روسيا.

بوتين فلاديمير بوتين بيسكوف الكرملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال قوي وتسونامي في البحر المتوسط

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

تحرك ضخم.. تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن "نشاط غير مسبوق" لـ روسيا

موضوعات متعلقة

مقتل 1040 فى 24 ساعة.. أوكرانيا تعلن خسائر الجيش الروسي| تفاصيل

فضح الجيش الأوكراني.. قرار عاجل من كييف ضد قائد بالقوات المسلحة

بسبب باخموت.. خطأ كارثي لـ زيلينسكي يكلف أوكرانيا غاليا

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلزال قوي وتسونامي في البحر المتوسط

الولايات المتحدة تستأجر ناقلات كبيرة لتصدير النفط إلى أوروبا

تصعيد التوتر .. تحذير عاجل من روسيا بشأن أسعار النفط

حلفاء أمريكا يتخلون عن أوكرانيا.. وقرار عاجل من واشنطن

تحرك ضخم.. تحذير عاجل من أوكرانيا بشأن "نشاط غير مسبوق" لـ روسيا

ترشيحاتنا

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني خلال المرحلة المقبلة

ذكرى فيروز.. مسيحية أهلها تلقوا عزاءها في مسجد الحامدية الشاذلية |ما السبب؟

وزير القوى العاملة يشهد ملتقى توظيفي يوفر 5858 فرصة عمل بالبحيرة

محطات الحاويات الدولية | فيديو مهم من قناة رئاسة الجمهورية .. شاهد

من يصفد في رمضان.. مردة الجن أم عموم الشياطين؟.. علي جمعة يجيب

الضربة الساقطة مشكلة شائعة.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

رامز جلال لا ينتهي| تعديل لأول مرة في البرنامج.. والقائمة الكاملة لضحاياه من الفنانين والرياضيين.. وحقيقة ظهور شيرين

56 موس حلاقة في بطن راجل .. تفاصيل صادمة يرويها طبيب هندي

رسائل خطيرة..4 مراهقين يزيلون شعر فتاة داخل مدرسة في لندن

فيديو

كارثة جديدة في تركيا بعد الزلزال وعشرات الضحايا .. ماذا يحدث ؟

يحتاج إلى آلاف السنين.. ظهور بحر جديد في أفريقيا يقسم القارة نصفين

تحذير هام من الأرصاد | أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ