قال السكرتير المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عند سؤاله من أين يستمد الزعيم الروسي فلاديمير بوتين قوته، إن هذا لغز كان الجميع يحاول حله على مدار 22 عامًا الماضية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول المكان الذي يستمد منه بوتين قوته في جدول أعماله المزدحم: "كان الجميع يحاول حل هذا اللغز منذ 22 عاما”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الغربية تواجه كل ما توقعته أن يحدث لروسيا من انكماش الاقتصاد ونقص البضائع وانهيار أسواق الخدمات.

وقال بوتين، إن قادة الأعمال الروس استطاعوا أن يحولوا النظام اللوجستي وقاموا بفتح اتجاهات جديدة للتعاون مع الشركاء النزيهين، لافتا إلى أن روسيا ستواصل تعزيز ذلك التعاون.

وأضاف أن الطلب الداخلي بدأ في التطور والنمو المستمر فقد تطور سوق العمل وازدادت الرواتب وتقلص التضخم وسيستمر في الانخفاض بنهاية العام الجاري إلى أقل من 4%، منوها أنه يظل أقل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون إقناع أنفسهم أن اقتصادهم في حالة جيدة، خاصة وأن تلك الدول لن تتمكن من الإنتاج المطلوب دون الأسمدة المصدرة من روسيا.