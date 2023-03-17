أوعي تشتريه.. عصير رمضاني يسبب مرض خطير يباع بالاسواق

يعتبر شرب المشروبات المنكهة المصنوعة من الماء النقي والمعروفة بالعصير البودر هذا النوع منتشر بالاسواق ويعد من المشروبات الرمضانية

وقد تمتلئ هذه المشروبات المنكهة بجميع أنواع المواد الكيميائية الاصطناعية المختلفة التي يمكن أن تتداخل مع الأداء السليم للجسم ، مما يجعلها انتقائية لنوع الجسم الذي يتمتع بصحة جيدة وتلك التي لا يتمتع بصحة جيدة وفقا لansweer

بسبب الاختلافات في التمثيل الغذائي ، والإنزيمات ، والهرمونات ، إلخ.

أما بالنسبة للأطفال ، فربما تكون المشروبات المنكهة غير صحية للغاية بالنسبة لهم ، حيث يتم تناول كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية التي تؤدي إلى السمنة عند الأطفال. بصرف النظر عن محتوى السكر فيها ، لديهم أيضًا ألوانًا يستخدمونها في تعزيز سطوعها. وللأسف ، هذه المواد الكيميائية كلها مكونات اصطناعية غير صحية للجسم.

كما أنها تحتوي على مواد تحلية ، مما قد يؤدي إلى تسوس الأسنان وتشوه العظام وغيرها الكثير.

بالإضافة إلى ذلك ، كما هو الحال بالنسبة للبالغين ، تعتبر المشروبات المنكهة أكثر صحة بالنسبة لهم من الأطفال ، حيث أن أجزاء أجسامهم قد نمت جيدًا بالفعل. لكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون التأثير على أداء أجسامهم أيضًا ، خاصةً إذا كانوا يشربون بشكل مفرط.