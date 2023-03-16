عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

7 طرق لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك.. تعرف عليها

صدى البلد

استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك خطة عمل الجهاز  فى ضبط الأسعار، في ظل التحديات الكبيرة، وارتفاع بعض السلع عالميا، مشددا على أن هناك سيطرة كبيرة حاليا على السلع الغذائية، رغم ارتفاع بعضها عالميا.

وأشار، رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له، إلى أن هناك توجيها مشددا من القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين فى ظل المتغيرات الجديدة، مؤكدا فى الوقت نفسه  أن عملية التخفيف تمثل ضريبة كبيرة للغاية على الدولة، لكنها قادرة حتى الآن على مواجهة ذلك التحدى، قائلا" الوضع تحت السيطرة حتى الآن".

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عمليات الضبط التى تتم عبر كافة المسارات التى تقع فى نطاق مسئولية الجهاز وحجم العمل المقدم فى كل مسار.

7 طرق لتقديم الشكاوى

وأوضح جهاز حماية المستهلك، أن هناك 7 طرق لتقديم الشكاوى إليه مطالبا عموم المستهلكين بالتوجه لحل المشكلة وديا مع التاجر قبل تقديم الشكوى.

وقال جهاز حماية المستهلك في منشور له: "عزيزى المستهلك في البداية نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وأضاف الجهاز: في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 02330301703

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4- إرسال شكواك إلكترونيًا بالضغط هنا.

5- التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

6- عن طريق واتس آب على رقم 01281661880

7- تطبيق المحمول على جوجل ستوروأبل ستور.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك القيادة السياسية حماية المسته رئيس جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

انخفاض الأسعار .. قرار من البنك المركزي بشأن استيراد الأرز والفول والعدس

ترشيحاتنا

محاضرات إضافية.. قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

مكررًا فوزه على بيتيس.. مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

بسبب سياستك .. هجوم عنيف على بايدن بعد الأزمة المصرفية الأمريكية

اتصل بالإنترنت بدون شبكة .. إيلون ماسك يعلن عن خدمة Starlink Roam

نموذج لربط التعليم بالبيئة المحلية.. قصة سمك السالمون داخل مدارس ألاسكا الأمريكية

شوارع فرنسا تشتعل .. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقاتهما الأخيرة.. مين أحلى ياسمين عز ولا رضوى الشربيني | صور

شعر كيرلي.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

هو أنت شايفني ديناصور.. رضوى الشربيني تهاجم الرجال لهذا السبب

طريقة عمل صينية البيض بالبطاطس فى الفرن

فيديو

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

نصائح للمرأة .. كيف تحافظين على بشرتك وشعرك وتتجنبي أضرار الليزر والبوتكس

زلزال قوي يقترب من الإسكندرية | تفاصيل

إزاي دخلوا بسهولة ؟.. اعترافات سارقي فيلا محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ