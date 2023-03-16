كريم همام يكشف آلية اختيار المشاركين ببرامج معهد إعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

وصرح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لصدى البلد أن معايير اختيار الطلاب المشاركين بالدورات التدريبية هى نفس معايير الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعاتهم والأسر الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع ونماذج المحاكاة، ويتم ذلك عن طريق ترشيحات إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، وقد أضفنا دورات تدريبية ومعسكرات لإعداد قيادات جيل المستقبل للطلاب المستجدين بالجامعات.

أطلق معهد إعداد القادة بحلوان البرنامج التدريبي قادة جيل٢، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، ويستهدف هذا البرنامج التدريبي أساتذة الجامعات وكافة أطياف المجتمع المصري من ممثلى الوزارات والمؤسسات بالدولة المصرية، والذى يمثلون قوة ناعمة تؤثر فى فكر شباب الجامعات والمجتمع كافة، ويأتى ذلك فى إطار تعاون كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه القضية لأنها تمس كل المجتمع المصرى.

وشمل البرنامج العديد من الندوات وورش العمل واستضافة رموز المجتمع ورموز الفكر لمواجهة تلك الأفكار المتطرفة بالعديد من الوسائل، لتنمية وعى طلاب الجامعات المصرية لاستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية والموروثات الثقافية الصحيحة والتي لها أثر إيجابي في استقرار المجتمع المصري والحفاظ على نسيجه.