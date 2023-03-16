عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كريم همام يكشف آلية اختيار المشاركين ببرامج معهد إعداد القادة

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من المعسكرات التدريبية والبرامج لطلاب وأساتذة الجامعات بتنمية المهارات وإعداد قادة للمستقبل.

 

وصرح  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة لصدى البلد أن معايير اختيار الطلاب المشاركين بالدورات التدريبية هى نفس معايير الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية بجامعاتهم والأسر الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع ونماذج المحاكاة، ويتم ذلك عن طريق ترشيحات إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة، وقد أضفنا دورات تدريبية ومعسكرات لإعداد قيادات جيل المستقبل للطلاب المستجدين بالجامعات.

 

أطلق معهد إعداد القادة بحلوان البرنامج التدريبي قادة جيل٢، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وتنظيم  كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، ويستهدف هذا البرنامج التدريبي أساتذة الجامعات وكافة أطياف المجتمع المصري من ممثلى الوزارات والمؤسسات بالدولة المصرية، والذى يمثلون قوة ناعمة تؤثر فى فكر شباب الجامعات والمجتمع كافة، ويأتى ذلك فى إطار تعاون كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه القضية لأنها تمس كل المجتمع المصرى. 

 

وشمل البرنامج العديد من الندوات وورش العمل واستضافة رموز المجتمع ورموز الفكر لمواجهة تلك الأفكار المتطرفة بالعديد من الوسائل، لتنمية وعى طلاب الجامعات المصرية لاستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الدينية والموروثات الثقافية الصحيحة والتي لها أثر إيجابي في استقرار المجتمع المصري والحفاظ على نسيجه.

الجامعات معهد اعداد القادة التعليم العالي والبحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح قرر الرحيل عن ليفربول.. وهذا النادي يراقبه

130 جنيها للكيلو.. أماكن وأسعار بيع اللحوم التشادية ومفاجأة عنها بعد العيد

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

يخدم مصلحة الأهلي.. الهلال السوداني يتلقى خبرا صادما قبل مواجهة صن داونز

قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

8 وجوه جديدة ومفاجأة في حراسة المرمى.. كيف تبدو قائمة منتخب مصر؟

تلميذ موسيماني.. مدرب صن داونز يعلن قراره النهائي بشأن تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

وزير الصحة: مصر تمتلك 170 مصنعا تنتج أكثر من 95% من الأدوية

وزير الصحة: موائد إفطار وسحور المصريين لا علاقة لها بالغذاء السليم.. فيديو

اشتباه في عملية تسلل.. تحرك عسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي حدود لبنان

جحود أب..القصة الكاملة لتعذيب طفل وحرمانه من المدرسة بسبب 30 جنيه

باحثة: الإعلام الرياضي سبب أزمات التعصب وممكن يعمل كارثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير خارق لاتنسي تناولها قبل العلاقة الزوجية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة؟

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة الكتابة التاريخية للجمهور العام في بيت السناري|صور

الخصلة الواحدة تقترب من مليون.. تفاصيل باروكة أحلام الماسية وسعرها بالكامل

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ