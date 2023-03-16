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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيقاف العمل بمنظومة الأعمال الضريبية الجديدة SAP السبت .. تفاصيل

صدى البلد

قررت  مصلحة الضرائب المصرية  إيقاف   العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) وذلك يوم السبت الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية صباحا 
ارجعت المصلحة في بيان مقتضب لها أن الإيقاف نظرا  لإجراء تحديثات على المنظومة .

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