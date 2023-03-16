قررت مصلحة الضرائب المصرية إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) وذلك يوم السبت الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية صباحا
ارجعت المصلحة في بيان مقتضب لها أن الإيقاف نظرا لإجراء تحديثات على المنظومة .
إيقاف العمل بمنظومة الأعمال الضريبية الجديدة SAP السبت .. تفاصيل
قررت مصلحة الضرائب المصرية إيقاف العمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) وذلك يوم السبت الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ ، وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا حتى الساعة الثانية صباحا