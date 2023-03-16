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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: 72 ألف طالب يشاركون في مجموعات الدعم بمدارس الإسكندرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد الطلاب المشاركين فى مجموعات الدعم في مدارس محافظة الإسكندرية بلغ 72 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.
 

وتحاور وزير التربية والتعليم اليوم - على هامش زيارته لـ مدرسة محمد زهران التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية اليوم - مع الطلاب عن أسباب التحاقهم بـ مجموعات الدعم.

 

وأكدت إحدى الطالبات أن مجموعة الدعم تقدم المادة بشكل متميز فضلا عن المقابل المادي المناسب لمجموعات الدعم.
 

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة إمكانية تخفيض الحد الأدنى لقيمة أسعار مجموعات الدعم المدرسية، طبقا لرؤية مديري مديريات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

التربية والتعليم مجموعات الدعم مجموعات التعليم Jobs Education

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