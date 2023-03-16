جامعة حلوان تستقبل وفد جامعة كازان الفيدرالية الروسية

نسق مكتب العلاقات الدولية زيارة رسمية لوفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية، لبحث أوجه التعاون المشترك مع كليات جامعة حلوان المناظرة، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة كازان الفيدرالية الروسية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والأستاذ الدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ميادة بلال - مدير مكتب العلاقات الدولية والأستاذة الدكتورة ماجدة العفيفي وكيل كلية التربية الموسيقية والأستاذة الدكتورة ايمان ابو طالب وكيل كلية الفنون التطبيقية.

وتضمن الوفد الدكتورة اوكسانا نائب مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، وممثل عن كليتي إدارة الأعمال والسياحة، و الأساتذة ميخائيل ابراميسكى عميد كلية الذكاء الاصطناعي، والدكتورة كارينا نابولينا وكيل كلية الفنون والتصميم، والدكتور محمود شاهين منسق التواصل بالجامعة الروسية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في المجالات ذات الاولوية الاستراتيجية للجامعة، بما يتسق مع توجهات الدولة واستراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا تميز الجامعة في مجالات الفنون والتراث الثقافي لما لديها من كليات ذات تاريخ عريق وخبرات أكاديمية وبحثية متميزة.

كما أشار الدكتور حسام رفاعي إلى حرص الجامعة على تطوير برامج دولية مشتركة في مجالات الفنون وإدارة الأعمال والسياحة والذكاء الاصطناعي باعتبارها محط اهتمام الوفد الروسي، كما أشاد بجهود كلية التجارة في مجال ريادة الأعمال وسعيه لتعزيز التبادل الأكاديمي الدولي بين الجامعتين.

وشجعت الدكتورة منى فؤاد على تفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين في المجالات المشتركة وتطوير المشروعات البحثية وتشجيع النشر الدولي، كما أشارت إلى إمكانية تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية خاصة في مجال الفنون والتراث الثقافي.

كما اشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالتعاون النشط مع جامعة كازان الفيدرالية الروسية في مجالات مختلفة سابقة منها تنظيم محاضرات افتراضية مشتركة، ومشاركة كلية التجارة وادارة الاعمال في القمة الاقتصادية الروسية، إضافة إلي تنظيم ملتقى بحثى دولي لتشجيع تبادل البحوث المشتركة في مجال التنمية المستدامة، ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من جامعة كازان في المؤتمر الدولي لكلية التربية، وتنظيم ورش عمل طلابية مشتركة لتطوير مشروعات فنية بكليات الفنون.

أفكار التعاون

وتضمن اللقاء تبادل أفكار التعاون في مجالات تطوير البرامج الدولية في تخصصات التصميم الداخلي، وتصميم الجرافيك والاتصال، والعمارة والمعلوماتية الطبية، وهندسة البرمجيات، والسياحة الرقمية الدولية، والادارة الاستراتيجية، والاقتصاد وقطاع الاعمال الدولي، وإدارة المدن الذكية، إضافة إلي التعاون في البحوث المشتركة، والتبادل الأكاديمي، ومشاركة جامعة حلوان في المنتدى الروسي الإسلامي.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية بين الجامعتين بعد التوافق على أشكال التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية.