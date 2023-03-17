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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن بدء التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال شهر رمضان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


قد اعلن المركز عن اقامة مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر رمضان ٢٠٢٣ ، و تقام  اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية   


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس المقامة خلال شهر رمضان الكريم   عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.
 

جامعة حلوان شهر رمضان الكريم أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

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