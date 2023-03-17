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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تناول 3 تمرات وكوبين من المياه.. طبيب يقدم روشتة لمرضى السكر في رمضان

مرض السكر
مرض السكر

أكد الدكتور محمد حسين عباس، زميل الكلية الملكية لأطباء السكري والغدد الصماء، أن  مريض السكري، عليه الالتزام بتناول كوبين من الماء بعد سماع أذان المغرب في شهر رمضان، ثم تناول من تمرة إلى 3 تمرات للحفاظ على السكر لتعويض الانخفاض في آخر 4 ساعات من صيام اليوم.

وقال محمد حسن عباس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التزام مريض السكر بتناول العلاج في أوقاته المحددة يساعد على ثبات حالة المريض وعدم حدوث أي مضاعفات لا يستطيع المريض تحملها.

قياس نسبة السكر بشكل منتظم 

وتابع  زميل الكلية الملكية لأطباء السكري والغدد الصماء، أن مريض السكر مطالب بقياس نسبة السكر بشكل منتظم خلال أيام الشهر، لافتا إلى أن الوصول إلى نسبة 120 إلى 140 جيد جدا لمريض السكر

مريض السكري شهر رمضان تناول العلاج لبرنامج “نظرة حمدي رزق

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