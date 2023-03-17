أسعار الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 17 مارس 2023

أسعار الذهب اليوم الجمعة، ينشر صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر 17 - 3 - 2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 - 3 - 2023

ويبحث المواطنيي عن اسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 1,935 جنيه للبيع، و 1,945 جنيه للشراء للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,211 شراء 2,223 عيار 22 بيع 2,027 شراء 2,038 عيار 21 بيع 1,935 شراء 1,945 عيار 18 بيع 1,659 شراء 1,667 عيار 14 بيع 1,290 شراء 1,297 عيار 12 بيع 1,106 شراء 1,111 الاونصة بيع 68,775 شراء 69,131 الجنيه الذهب بيع 15,480 شراء 15,560 الكيلو بيع 2,211,429 شراء 2,222,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1935 جنيهات، بينما سجلت الأوقية مستوى 1926 دولارًا.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2212 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1659 جنيهًا،

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1290 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 15480 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1910 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 1940 جنيهًا، بينما ، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1903 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.



وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية بالأسواق العالمية والمحلية، مع استمرار تداعيات انهيار البنو والمصارف العالمية، ما يدفع المستثمرين للذهب كملاذ آمن.



ولفت، إلى أن الفيدرالي الأمريكي، سيضطر لخفض أسعار الفائدة أو تثبيتها خلال الاجتماع المقبل، وذلك للحد من تداعيات أزمة البنوك المصرفية ما يعزز من قوة الذهب.



وأشار إلى أن السوق المحلي يشهد حالة من انتعاش المبيعات ، نتيجة مخاوف المواطنين من خفض جديد في قيمة الجنيه، مع اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري.



وأضاف، الأمر الذي دفع المواطنين للذهب بغرض التحوط وحفظ قيمة مداخراتهم من التآكل جراء تدهور قيمة العملة.