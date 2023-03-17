أخبار التكنولوجيا|ينافس سامسونج.. نوكيا تعود لأمجادها القديمة بموبايل Magic Max الفلاج شيب.. لو تليفونك اتسرق استعيد رسائل واتساب بهذه الخطوات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت Fire-Boltt ساعتها الذكية Invincible Plus في الهند. يحتوي Fire-Boltt Invincible Plus على شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة وتدعم اتصال البلوتوث. تنضم إلى القائمة المتزايدة من ساعات Fire-Boltt الذكية التي تدعم اتصال البلوتوث.

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أحدث إصدارات واجهة المستخدم التابعة لها MIUI، والتي تنطلق بشكل رسمي لهواتف ريدمي و Xiaomi و Poco المحمولة، مع ترقية جديدة تصلح جميع أخطاء الإصدارات السابقة.

قامت HMD Global الشركة الأم المالكة لشركة تصنيع المصنعة الهواتف الذكية "نوكيا" بتغيير شعار العلامة التجارية Nokia الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى أنها ستبدأ عهدا جديدا ومرحلة مختلفة من حياة الشركة.

تعمل شركة آبل Apple حاليا على تطوير هاتف آيفون قابل للطي، وحتى الآن لم تحدد تاريخ لإصداره بالأسواق، والسبب الرئيسي أنها تخطط ليكون هاتف مختلف عن كل المنافسين حتى سامسونج، تستطيع من خلاله أن تقدم كل جديد كما اعتاد محبي آبل دائما.

أعلن الملياردير إيلون ماسك، المدير التنفيذي لـ "SpaceX" شركة تقنيات استكشاف الفضاء المالكة لأقمار Starlink الفضائية عن خدمة إنترنت جديدة تعتمد في عملها على خدمة الأقمار الصناعية، وأطلق عليها اسم ستارلينك روم.

هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون واتساب WhatsApp، للبقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم، كما أنه يتم استخدامه أيضا في العديد من الأشياء الأخرى مثل إرسال الأموال إلى شخص ما أو حجز تذاكر القطار، والحفاظ على مستنداتك آمنة باستخدام روبوتات الدردشة.