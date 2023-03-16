وفد من السفارة الإيطالية يزور المصابين في حادث الإبل الضالة بمستشفى أبورديس

بطريق شرم الشيخ القاهرة..

زار وفد من السفارة الإيطالية بالقاهرة المصابين فى حادث الاصطدام بالإبل الضالة الذى وقع مساء اليوم بطريق شرم الشيخ القاهرة ونتج عنه إصابة 8 من الأجانب منهم 4 من دولة إيطاليا.

وترأس كيارا ساويللى القنصل الإيطالى بالقاهرة وفدا من السفارة الإيطالية لزيارة المصابين فى حادث تصادم مجموعة من الجمال الضالة بميكروباص سياحى أثناء عودتهم من شرم الشيخ إلى القاهرة وتم نقلهم لمستشفى أبورديس المركزى.



ونتج عن الحادث إصابة أربعة من دولة إيطاليا وهما كاميرينى بولانيرو 55سنة ، وناتاليا باثينيا 28سنة ، وماريا مولى كاميرينى 12سنة ، ودانبيلى كاميرينى 15سنة، واثنان من روسيا ، وهما لارسيا فاسيليفا 53سنة ، وياروسلاف نولانوف 11سنة ، وآخران من أوكرانيا وهما ، ناتاليا هاينرشياة32سنة ، وسابرفيا كوتشتينيا 11سنة.

كان اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد بوقوع حادثين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص سياحى وسيارة ملاكى بمجموعة من الجمال، بطريق شرم القاهرة ، وعلى بعد 40كيلو اتجاه القاهرة قسم الطور ونتج عن الحادثين إصابة 11شخصا من بينهم 8 من السائحين الأجانب و3مصريين، وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابورديس المركزى.

المصابين

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